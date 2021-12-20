وزارة الزراعة: 60 مليون طن ماء هبطت من السماء

التكيف مع أجواء الطقس

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن ما يحدث بمصر من نزول متوسط للأمطار سببه الموقع الجغرافي، مقارنة بالدول الأخرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن شبكة الصرف الصحي الموجودة في مصر لا تستوعب هبوط الثلوج والأمطار.



وتابع فهيم، أن تغير المناخ لا يعترف بالتغيرات الفلكية، مطالباً المواطنين بضرورة التكيف والتعود على هذا المناخ، مشددا على أن هذه الأجواء التى تعيشها مصر فوق طاقة أي شخص يستطيع حلها .



وكشف أنه سيكون هناك شبكة منفصلة للدلتا الجديدة للاستفادة من مياة الأمطار.



وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن هناك "مايقرب من ٦٠ مليون طن ماء هبطوا من السماء، وكان لابد استغلال الأمطار في زراعة ١٠ آلاف من الأفدنة بها.



وأكد فهيم، أن الهدف من التوسعات التى تقوم بها الدولة من طرف ومحاور، إلغاء المناطق المنخفضة التى تهبط عليها الأمطار بسبب التغير المناخي.