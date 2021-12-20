وزير المالية : أنفقنا 5 مليارات جنيه لتطوير المناطق اللوجستية بالموانئ

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم إنفاق 5 مليارات جنيه لتطوير المناطق اللوجستية في الموانئ؛ ما خفض تكلفة الإفراج الجمركي وسهل على رجال الأعمال عملية الاستيراد والتصدير.

وأضاف معيط خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين أن ما نفذته مصر في 5 أو 6 سنوات ماضية أمر غير مسبوق.

ولفت الى مقولة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس بأنهم بحاجة لرئيس مثل السيسي يطور العراق، بعد أن كانت تستورد الكهرباء والدواء والبترول.

وذكر الوزير: "في عهد سابق ماكنتش لاقي 15 مليون جنيه أجيب علاج فيروس C للناس، ورحت لوزير الصحة قلت له مش لاقيين نجيب للناس الدواء، لكن هذا العهد ولّى واستثمرنا المليارات في البنية التحتية وأصبحنا دولة مستقرة لديها جميع احتياجاتها".