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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية : أنفقنا 5 مليارات جنيه لتطوير المناطق اللوجستية بالموانئ

الجمعية المصرية اللبنانية
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال

أكد وزير المالية  الدكتور محمد معيط أنه تم  إنفاق 5 مليارات جنيه لتطوير المناطق اللوجستية في الموانئ؛ ما خفض تكلفة الإفراج الجمركي وسهل على رجال الأعمال عملية الاستيراد والتصدير.

وأضاف معيط خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين أن ما نفذته مصر في 5 أو 6 سنوات ماضية أمر غير مسبوق.

الجمعية المصرية اللبنانية تطالب المالية باستمرار المساندة التصديرية وتطوير الموانئ

تيسير نفاذ مزيد من الأنشطة الاستثمارية اللبنانية إلى السوق المصرية

ولفت الى مقولة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس بأنهم بحاجة لرئيس مثل السيسي يطور العراق، بعد أن كانت تستورد الكهرباء والدواء والبترول.

وذكر الوزير: "في عهد سابق ماكنتش لاقي 15 مليون جنيه أجيب علاج فيروس C للناس، ورحت لوزير الصحة قلت له مش لاقيين نجيب للناس الدواء، لكن هذا العهد ولّى واستثمرنا المليارات في البنية التحتية وأصبحنا دولة مستقرة لديها جميع احتياجاتها".

المناطق اللوجيستية الإفراج الجمركي الموانئ مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية

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