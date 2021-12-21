اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة مواطن والتعدي على قوات الأمن

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء محاكمة 3 متهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة، والتعدي على قوات الأمن .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع وآخر مجهول سرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بإحدى الطرق العمومية حال حمل المتهم الأول سلاحاً نارياً، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو الأول والجريمة متلبسًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمين وآخر مجهول أقراص الترامادول المخدرة بقصد التعاطي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملا وأخر مجهول العنف ضد قوات الأمن، بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية، لحملهم على عدم تنفيذ أمر من شأن وظيفتهم وهو ضبطهم خلال عملية السرقة محل الاتهام الأول، وتمكن المتهمان الثاني والثالث من الفرار فيما تم ضبط المتهم الأول.

وحاز المتهم الأول سلاحاً نارياً " مششخن" طبنجة بدون تصريح ، كما حازت طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، كما حاز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وأتلف المتهمين جميعا أموالاً منقولة لا يمتلكونها عمداً، بأن حطموا السيارة المملوكة للمجني عليه وقد ترتب على ذلك التلفيات المبينة بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم القاهرة الجديدة، أنه حال قيامه بجولة أمنية، أبصر المتهمين يقومون بسرقة حقيبة يد من سيارة المجني عليه، فتوجه إليهم وما أن أبصروه حتى أسرعوا لسيارتهم وأطلق المتهم الأول الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية، إلا أن محاولته باءت بالفشل وتم ضبطه، وبتفتيشه تم العثور على سلاح ناري " طبنجة" وأعيرة نارية تستخدم في السلاح المضبوط، ومخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بقيامه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المجني عليه، وحيازة الحشيش بقصد التعاطي.