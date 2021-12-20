الديهي: متابعة السيسي للمشروعات القومية سر النجاح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتطوير الشامل لأضرحة ومقامات آل البيت، مؤكدًا أن المتابعة التي يقوم به الرئيس السيسي، لما يتم انجازه من مشروعات هي سر النجاح.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن المتابعة يكون فيها مسألة وتصويب، مشيرًا إلى كم الاجتماعات التي يعقدها الرئيس مع المهندسين والمسئولين عن تغيير شكل مصر من خلال المشروعات القومية التي يقوموا بتنفيذها.



وعقب على صورة للرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع المجموعة المختصة بمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلًا: "هذه الترابيزة شهدت ميلاد وبناء مصر الجديدة".