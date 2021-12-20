معدل النمو فظيع.. أحمد موسى يحذر من خطورة الزيادة السكانية

حذر الإعلامي أحمد موسى، من خطورة الزيادة السكانية في مصر، مؤكدا أن الزيادة السكانية يجب أن تكون تحت السيطرة.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الانفجار السكاني مستمر، متابعا أنه يجب الحذر من الزيادة السكانية والتي تعد خطرا حقيقا على النمو في أي دولة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها نمو سكاني “فظيع”، والزيادة السكانية قضية شعب، و قضيتنا كلنا، لافتا إلى أنها تحدي رئيسي، والأولوية الأولى للجميع، وليس قضية فرد أو رئيس أو حكومة ولكنها قضيتنا جميعا.

