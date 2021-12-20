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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير التعليم لأولياء الأمور: ما تقومون به يعطل عملية التطوير

صدى البلد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر قفزت حوالي 34 مركزا  في التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العالمي خلال الـ 4 سنوات الماضية  من المركز 106 من بين 135 دولة للمركز 72 حاليًا.

ووجه "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين رسالة لأولياء الأمور قائلا: "لاتنزعجوا من التغيير لأنه للأفضل، والحفظ والتسميع يعطل التطوير، وعلينا أن نجعل الطلاب يهتمون بالمحتوى أكثر من الحفظ والتسميع، ومتضغطوش على الاطفال بالحفظ والسؤال عن درجات الامتحان، خليهم يستمتعوا بالمنهج".

وأضاف وزير التعليم أن مؤشر المعرفة العالمي به حوالي 100 نقطة تحصل عليها كل دولة حسب قياس تفاصيل دقيقة يتم استقائها من جهات دولية عديدة ضخمة جدًا، وهذا التصنيف له مصداقية عالية جدًا.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر قفزت في التعليم الفني 45 مركزا بنفس المؤشر، معقبًا: "طول ما إحنا بنتقدم يبقى إحنا ماشيين بطريقة صحيحة، حتى لو كان هناك بعض المشككين".

وأكد وزير التعليم أن المعلمين حجر الزاوية في عملية التطوير، خاصة الذين يدرسون المناهج الجديدة، مناشدًا المعلمين بمتابعة قناة مدرستنا التي تؤهلهم من شرح هذه المناهج بدلًا من دليل المعلم.

 وناشد وزير التعليم الطلاب قائلا: "أنتو الجيل اللي احنا بنستثمر فيه، وأملنا فيكم أن تقودوا البلد للأفضل".

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