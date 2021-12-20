شوط أول سلبي بين مصر المقاصة وإيسترن كومباني في الدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة وإيسترن كومباني بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المرتبة الـ15 بجدول الترتيب وفي جعبته خمس نقاط، فيما يأتي الشرقية للدخان في المركز الأخير بعد خسارة جميع مبارياته.

وضم تشكيل مصر المقاصة اليوم كلا من: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد عبدالمنعم، هشام شعبان، حسام عبدالواحد، كريم حلاوة، إريك سيرجي، محمد محسن، سعيد الونش، أتولا جوزيف.

بينما تضمن تشكيل إيسترن كومباني: أحمد محمدي، أحمد ثابت، أسامة عزب، خالد مصطفى، عاصم سعيد، أحمد أبو بكر، كمال أبو الفتوح، محمود صقر، محمد ناصر، عرفة السيد، صلاح عاشور