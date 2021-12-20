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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار وثلوج.. التنبؤات الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

الطقس
الطقس

قال  محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الشتاء هذا العام بدأ مبكراعن موعده الجغرافي ، مؤكدا أن بداية الشتاء هذا العام مناخية ونشعر فيها بانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ .

وأضاف  محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن نشاط الرياح يؤثر علي قيادة السيارات  بسرعات مرتفعة، مؤكدا أن درجة الحرارة الصغرى الأن تتراوح من 7 إلي 8 درجات وفي شمال الصعيد تصل إلي 5 درجات .

وتابع محمود شاهين ، إن وسط سيناء ونخل وسانت كاترين درجة الحرارة بها الأن تحت الصفر ، لافتا إلي أن جبال سانت كاترين ستكون عليها ثلوج الأن، والسبب في ثلوج الإسكندرية هي التغيرات المناخية التي تحدث في العالم أجمع تؤثر علي  مصر  ومن ضمنها هو تساقط الثلج مع الأمطار وهذا حدث العام الماضي

واستكمل : إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت ومن الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة سيستمر حتي نهاية الأسبوع .

حالة الطقس سانت كاترين درجات الحرارة الأرصاد حالة الطقس غدا محمود شاهين هيئة الأرصاد الثلج

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