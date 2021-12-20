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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: 375 مليار جنيه لتطوير الصعيد خلال 7 سنوات

صدى البلد

قال الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إنه خلال عام 2014 كان بداية الاهتمام بالصعيد وتوجيه الرئيس للحكومة بوضع الصعيد في قلب خطة التنمية من منظور العدالة الاجتماعية وحصول الصعيد كمنطقة همشت لعقود طويلة من التنمية وللإمكانيات الهائلة للصعيد اقتصاديًا وسكانيًا الذي يؤهله للانخراط في منظومة الانتاج والعمل والنمو الاقتصادي.

وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن الخطة بدأت باستثمارات ضخمة تصل لـ 375 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى 2021، وهناك برنامج تنموية مخصصة لتنمية الصعيد بدأت ببرنامج "التنمية المحلية لصعيد مصر" بالشراكة مع البنك الدولي، الذي بدأ منذ عام 2018 بسوهاج وقنا بقرض 500 مليون دولار من البنك الدولي، وتمويل مكافئ مصري 500 مليون دور، والذي حقق نقله نوعية في تطوير منظومة تقديم الخدمات بجميع أنواعها.

وتابع أن مبادرة "حياة كريمة" يحظى الصعيد منها بنصيب الأسد لوجود الكثير من القرى التي تحتاج لدعم بها ويعمل حاليًا بالمرحلة الاولى 34 مركز بتمويلات تصل لـ 155 مليار جنيه، والمرحلة الثانية لـ 35 مركز بتمويل يصل لـ 170 مليار جنيه، بما يعبر عن الاهتمام الرئاسي بالصعيد؛ لتحقيق نقلة نوعية لمستوى معيشة السكان والارتقاء بالخدمات والمرافق.

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