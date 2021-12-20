20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا للإسماعيلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غداضمن مافسات الجولة الـ 7 من بطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:-

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد عيد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد جمال، محمد شكرى، عبد الرحمن عامر، محمد حليمو، محمد عبد العاطي، كناريا، مصطفى الخواجة، حسين فيصل، فهد جمعة، عبد الكبير الوادى، الكساندر أمير عادل، مروان حمدى، محمد سعيد، صديق اوجولا.

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أزمة مالية حادة تهدد مسيرته في بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف سموحة مشواره ببطولة الدوري بمواجهة قوية ضد الإسماعيلي غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويواجه الفريق أزمة كبيرة في الأيام الحالية بسبب المشاكل المالية التي يمر بها نادي سموحة وألقت بظلالها على الأجواء داخل الفريق السكندري.

ولم يحصل لاعبو سموحة على مقدمات العقود الخاصة بالموسم الحالي وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد خاصة أن أغلب أندية الدوري صرفت مقدمات العقود منذ فترة بخلاف أن الموسم نفسه مر منه ما يقرب من شهرين.

ولم يتوقف الأمر عند صرف مقدمات عقود اللاعبين بل وصل لعدم صرف المكافآت المالية للاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

وفوجئ لاعبو سموحة بتأخر صرف رواتبهم الشهرية ومنحهم الرواتب على دفعات وهو ما أصابهم بالسخط خاصة أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بقيادة مديره الفني أحمد سامي من 5 مباريات خاضها وله لقاء مؤجل ضد طلائع الجيش.

