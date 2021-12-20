كواليس مران الأهلي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في السوبر الإفريقي.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسي اليوم استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها بعد غد الأربعاء في السوبر الأفريقي التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة .



وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا، مخطط الأحمال، في بداية المران، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.



وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا للحراس على ملعب egla5، حيث عقد جلسة مع الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية قبل الانتقال لأداء فقرات تدريبية متنوعة.



وشهد انضمام اللاعبين الدوليين عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول.

فيما أنتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وشارك أيمن أشرف في فقرات المران بالكامل، بعد أن اجتاز برنامج علاج طبيعي وتأهيل على مدى الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وأجري بيتسو موسيماني، المدير الفني تقسيمة قوية للاعبي الفريق، وخاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية متنوعة، قبل أن يجري موسيماني تقسيمة قوية بكامل مساحة الملعب، في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة التي يلتقي خلالها الفريق مع فريق الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل.

وحرص المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة.

جاءت زيارة أبو ريدة لبعثة الأهلي من أجل دعم الفريق الذي يمثل الكرة المصرية في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة، على تقديم التهنئة إلى الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، على النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر على مدى الأيام الماضية.

وأكد الخطيب لرئيس الاتحاد القطري، الذي حرص على زيارة مران الفريق مساء اليوم، أن بطولة كأس العرب خرجت بصورة مشرفة من كافة الجوانب، وعكست القدرات المميزة التي تضمن النجاح للبطولات الكبيرة، خاصة أنها أقيمت قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، لتعطي مؤشرات قوية على تنظيم غير مسبوق للمونديال.

وحضر رئيس الاتحاد القطري جانبًا من مران الفريق، برفقة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، واطمأن على بعثة الأهلي والاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي.

وأكد رئيس الاتحاد القطري الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر، وما يتعلق بها من جوانب تنظيمية عديدة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، بعد انضمام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى البعثة، والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المشاركة في بطولة كأس العرب.

1

268315780_1992511377587647_8827126050311334441_n-61c0d20b793af

268400697_601690957489061_1478715040517673146_n-61c0d5c868d2e

268775453_274674331287342_4968739588630575875_n-61c0cd8ead60b

269048876_654776062600070_4722074635344957905_n-61c0d6b78246f

269677262_7001427146566410_5900758342321088098_n

269682626_7001427803233011_1014701577318293712_n

269686080_7001426673233124_8022871727163253537_n

269688842_7001430356566089_438746328267620949_n

269690576_7001427303233061_1186622425881168097_n

269706618_7001429199899538_2361956711036425989_n

269713033_7001430026566122_5473721280361889159_n

269718009_7001429679899490_8552140563298988441_n

269733912_7001426573233134_7498514901545334051_n

269768195_7001429976566127_2976338187534718817_n

269778966_7001428116566313_2095206417026230220_n

269779281_7001426243233167_7938463334924491114_n

269779836_7001430419899416_4988230595769382869_n

269783114_7001427979899660_1426019731087116169_n

269783436_7001429766566148_85698708280649991_n

269784205_7001430686566056_1310506141065728491_n

269784973_7001426869899771_2826656438422879490_n

269803055_7001429356566189_5084308509594043579_n

269808094_7001426999899758_2193858497982285142_n

269810285_7001429049899553_3509579763112723449_n

269812312_7001427589899699_5369521131691796793_n

269839753_7001429459899512_342618159320325095_n

WhatsApp Image 2021-12-20 at 7.51.28 PM-61c0c343a1481