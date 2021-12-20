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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس مران الأهلي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في السوبر الإفريقي.. صور

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسي اليوم استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها بعد غد الأربعاء في السوبر الأفريقي التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة .

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا، مخطط الأحمال، في بداية المران، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق  مرانًا قويًّا للحراس على ملعب egla5، حيث عقد جلسة مع الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية قبل الانتقال لأداء فقرات تدريبية متنوعة.

وشهد انضمام اللاعبين الدوليين عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول.

فيما أنتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وشارك أيمن أشرف في فقرات المران بالكامل، بعد أن اجتاز برنامج علاج طبيعي وتأهيل على مدى الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وأجري بيتسو موسيماني، المدير الفني تقسيمة قوية للاعبي الفريق، وخاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية متنوعة، قبل أن يجري موسيماني تقسيمة قوية بكامل مساحة الملعب، في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة التي يلتقي خلالها الفريق مع فريق الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل.

وحرص المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق  الكرة.

جاءت زيارة أبو ريدة لبعثة الأهلي من أجل دعم الفريق الذي يمثل الكرة المصرية في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها بعد غد  الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة، على تقديم التهنئة إلى الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، على النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر على مدى الأيام الماضية.

وأكد الخطيب لرئيس الاتحاد القطري، الذي حرص على زيارة مران الفريق مساء اليوم، أن بطولة كأس العرب خرجت بصورة مشرفة  من كافة الجوانب، وعكست القدرات المميزة التي تضمن النجاح للبطولات الكبيرة، خاصة أنها أقيمت قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، لتعطي مؤشرات قوية على تنظيم غير مسبوق للمونديال.

وحضر رئيس الاتحاد القطري جانبًا من مران الفريق، برفقة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، واطمأن على بعثة الأهلي والاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي.

وأكد رئيس الاتحاد القطري الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر، وما يتعلق بها من جوانب تنظيمية عديدة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، بعد انضمام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى البعثة، والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المشاركة في بطولة كأس العرب. 

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الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الرجاء البيضاوي السوبر الإفريقي كابيلو رانجواجا ميشيل يانكون

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