مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة تحاول إحياء فكر الخوارج..فيديو

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتوى قائمة على منهجية معينة ومنها استقرار المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.

وأضاف شوقي علام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" فندنا الأفكار المتطرفة ووجدنا أنها لا تقوم على المنهجية العلمية التي ورثناها نحن في الأزهر الشريف ".

وتابع شوقي علام :" الجماعات المتطرفة تحاول إحياء فكر الخوارج من أجل تحقيق أغراض سياسية ولابد من مواجهة هذا الفكر بمواجهة فكرية في المقام الأول ".

واكمل شوقي علام:" نواجه الأفكار المتطرفة من خلال الفتاوى التي تصدرها دار الإفتاء بشكل يومي بحوالي 4000 فتوى يوما، وتم إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية في 2014 لمواجهة الأفكار المتطرفة ".