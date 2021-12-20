في مباراة سلبية.. مصر المقاصة وإيسترن كومباني يتعادلان بالدوري الممتاز

انتهت مباراة مصر للمقاصة مع إيسترن كومباني ، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، ضمن مباريات الاسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، ولم يستطع أي منهما حسم المواجهة وحصد الثلاث نقاط.

وتدخلت تقنية "الفار" وألغت هدفًا لصالح مصر للمقاصة في الدقيقة 44، كان قد سجله إريك سيرجي لاعب الفريق الفيومي، وذلك لوجود خطأ من زميله كريم حلاوة قبل إحراز الهدف.

كما أهدر حسام عبد الواحد لاعب المقاصة ركلة جزاء في الدقيقة 60، بعد أن تصدى لها أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني.

وبهذا التعادل، يحصل إيسترن كومباني علي أول نقطة له في الدوري هذا الموسم يحتل بها المركز الأخير في ترتيب الدوري، بينما يتواجد فريق مصر للمقاصة في المركز الرابع عشر، برصيد 6 نقاط.