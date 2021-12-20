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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: 4000 فتوى يوميا وحساب على تيك توك لمواجهة الأفكار المتطرفة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن  دار الإفتاء تواجه الأفكار المتطرفة بإصدار نحو 4000 فتوى بشكل يومي .

وأضاف علام  في حواره ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي":"هناك نشاط  كبير لدار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي  لنشر الفتاوى ومواجهة الأفكار المتطرفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك وانستجرام ومؤخرا تيك توك وأصبحنا اول مؤسسة دينية تدخل هذا التطبيق".

وتابع :" لدينا أكثر من 11  مليون مشترك على صفحة دار الإفتاء بـ فيسبوك  ويتفاعل معنا حوالي 30 مليون فرد في الأسبوع الواحد ".

وأكمل شوقي علام:"التدين هو سلوك يتبعه الانسان تطبيقا للشرع الشريف وهذا الامر كان يسير بانسيابية قبل دخول بعض الأفكار المتطرفة".

الافكار المتطرفة المفتي مفتى الجمهورية الفتاوى اخبار التوك شو

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