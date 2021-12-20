سحر هيغير قواعد اللعبة.. طرح علاج جديد لـ كورونا في مصر..فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل دواء جديد علاج فيروس كورونا، معقبا: "سحر هيغير قواعد اللعبة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الشركات الكبرى مثل فايزر واسترازينكا وميرك وصلوا لسحر وهو أقراص يمكن تناولها في بداية الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى الشفاء في ظرف أيام"، متابعا: "شيء لا يصدقه عقل".



وتابع: "كنا من سنة بنشوف ثلاجات نقل الموتى في أمريكا وهي تقف أمام المستشفيات"، متابعا: "دائما الدواء لا يصل للمواطنين بسرعة مثلما حدث في اللقاح".



وأوضح أن هذا الدواء سيغير المعادلة في العالم"، والدواء هينزل من الشركات العالمية، منهم شركة عالمية وهي استرازينكا التي بدأت تصنيع دواء يمكنه أن يجعل حياتك أفضل بكثير عندما تصاب بفيروس كورونا".



وواصل: "الدواء سيكون متاحا ، وبالفعل موجود في مصر، وهو من أهم الأدوية الموجودة في العالم وتم توقيع العقد لإتاحة الدواء في مصر".