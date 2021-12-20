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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبوالعينين تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالارشاد والتوعية

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال الحملة القومية ضد تطعيم شلل الأطفال والتي تستهدف وصول الجرعة إلى ستة عشر مليون طفل علي مستوى الجمهورية. 

ويحصل الأطفال والرضع على التطعيم من سن يوم الى خمس سنوات للوقاية من مرض شلل الأطفال الحملة لمدة اربع ايام ابتداء من ١٩ ديسمبر الحالي حتي ٢٢ من من نفس الشهر. 

وحرصت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى والثقافي على التعاون والتنسيق مع مدرية الصحة بالجيزة، حيث  قامت بعمل الدعاية الخاصة بالحملة القومية عن طريق تركيب وتعليق اللافتات في الشوارع والميادين وسيارات بمكبرات الصوت لتعريف الأهالي بأهمية حصول أبنائهم على التطعيم. 

وبناءً على تعليمات النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، عملت المؤسسة على تيسير كل المعوقات امام الأهالي وتقديم المساعدة للحصول الاطفال على التطعيم .

كما أكدت السيدة سمية أبو العينين  نائب رئيس مجلس الادارة، أن المؤسسة تقوم بواجبها نحو الأسر المصرية وخصوصًا صحة الطفل ومن أجل ذلك تقوم المؤسسة بعمل حملات التوعية والندوات التثقفية حتى يتم القضاء على مرض شلل الأطفال من مصر نهائيًا .

وحرص فريق من شباب المؤسسة على مناشدة الاهالي وتذكيرهم بأهمية التطعيم حفاظًا على صحة أطفالهم وذلك بأحياء ومناطق الدقي والعجوزة وأرض اللواء وجنوب الجيزة، وتقديم كل سبل المساعدة للأهالي في تلقي التطعيم وذلك من خلال فرق طبية ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية والمكاتب والمراكز الطبية ومن خلال فريق طبي متحرك في الميادين العامة والشوارع والمنازل.  شعار الحملة «قطرتان في الفم تحميان طفلك من المرض .. التطعيم آمن وفعال بالمجان».

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