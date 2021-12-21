ربنا ما يدخل بينا ولاد الحرام.. عمرو أديب يعلق على العلاقات بين مصر والإمارات.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على العلاقات بين مصر والإمارات، قائلا: "ربنا ما يدخَّل بينا ولاد الحرام".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك محاولات لإقناع المصريين أن دولة الإمارات ليست دولة جيدة"، معقبا: "الإمارات لم تتخل عن مصر مطلقا، وحب المصريين للإمارات، عمره عشرات السنوات".

وتابع: "أنا شايف صوباعين تلاتة بيلعبوا.. الإمارات كانت وما زالت وستظل حليفا لمصر، الناس دول عمرهم ما داسوا لمصر على طرف"، مؤكدا: "يجب أن نميز بين العدو والحبيب".

وأكد أن: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بعلاقة جيدة جدا مع الشيخ محمد بن زايد"، موضحا: "عمر ما الإمارات كانت ضد مصر، وإحنا عندنا دليل بحجم دليل التليفونات لدعم الإمارات لمصر، ربنا ما يدخل بينا ولاد الحرام، ولا هاشتاج، ولا شيطان".

وأكمل: "إوعى حد ياخد ودنك، عمر ما الإمارات عملت حاجة وحشة لمصر، بل دائما كانت الإمارات سندا لمصر"، مختتما: "الشيخ زايد أوصى أولاده على مصر، وقالهم حطوا مصر في عنيكم".