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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد التضامن مساعدته فى توفير معاش لإعانته على الحياة

صدى البلد

استغاث المواطن محمود فوزى عبد العال ، المقيم  فى مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا ، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، لصرف معاشه لإعانته على ظروف المعيشة.

ويقول فى رسالته : انا مريض بالسكر وارتفع السكر سبب كهرباء على المخ والأعصاب وعجز الأطراف وضغط الدم المرتفع وارتفاع في إنزيمات الكبد والقلب، ولا اعمل بسبب ظروفي المرضية وعدم القدرة على العمل وليس لي اي دخل واعيش في شقه ايجار غير الكهرباء والغاز والمياه واحتياجات المعيشة والعلاج ومصاريف الأولاد للتعليم .

وأضاف : لذلك تقدمت الي مكتب المعاشات ببنى سويف اقدم على معاش والدى المتوفي كان يعمل في مجلس مدينة مغاغة وتم عمل لي كمسيون وذهبت الكمسيون وقدمت مايفيد من كلامى تقرير طبي وللأسف الدكتورة تكتب لا يستحق ليه مش عارف عملت تظلم وللأسف الدكتورة تكتب لا يستحق 4 مرات  اعمل ايه تانى لا علاج ولا حياة كريمه ولا عدالة أعمل ايه .

وناشد محمد المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته في صرف معاش تكافل وكرامة.

 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 

01151116590

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مجلس الوزراء محافظة المنيا وزارة التضامن الاجتماعي معاش تقرير طبى مركز مغاغة

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