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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحذر وكيل لاعبين حاول الحديث مع أكرم توفيق في الدوحة

أكرم توفيق
أكرم توفيق

حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وكيل لاعبين حاول التحدث مع أكرم توفيق  خلال مران الفريق .  

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاولة أحد الوكلاء من الجلوس مع أكرم توفيق لاعب الفريق علي هامش معسكر الدوحة".


وأضاف: "فؤجئ المدير الفني أن إحدي شركات التسويق أعلنت أنها أرسلت خطابا رسميا إلى إدارة الأهلي من أجل مناقشة العروض التي طلبت ضم  اللاعب".


وأكمل: "ورفض موسيماني وجود شخص في المعسكر للحفاظ على أكرم توفيق وعدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة السوبر الهامة مشدداً على ضرورة إبعاد اللاعبين عن كل الوكلاء والتركيز في المواجهة المقررة بعد غد الاربعاء".


وقدم أكرم أداء جيدا في بطولة كأس العرب واستمر في تقديم الأرقام المميزة مع النادي الأهلي والأداء العالي على الصعيد البدني والفني والظهور بمستوى لائق جذب إليه أنظار المتابعين.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي اكرم توفيق بطولة كأس العرب السوبر الإفريقي

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