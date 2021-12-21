هنتج له أغنية.. عزيز الشافعي يعلن مسابقة جديدة عبر السوشيال ميديا.. فيديو

علق الفنان والملحن عزيز الشافعي على طرح أغنية " أنا زعلى " قائلاً : " لما بلاقي أصوات حلوة في السوق مصلحة ليا ومصلحة ليهم ومحمد شاهين ومحمد فخراني صوتين من جوة مصر. وأقوياء فعلا ويستأهلوا يكونوا نجوم كبار .

تابع في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON : شاهين شرفنا كلنا في "ستار أكاديمي".. ولكن ظروف الإنتاج الموسيقي في مصر بعافية شوية.



مشيراً إلى أن الإنتاج الموسيقي يحتاج لضخ استثمارات قائلاً : " اللي هيعمل كدة هيكسب.. وعلقت الحديدي قائلة : " ده فكر متقدم ومحترم جدا".

كاشفاً أنه في أغنية " أنا زعلى " حاول الوصول لأرضية مشتركة بين ما يمكن تقديمه وبين أذواق الناس التي تريدها قائلاً : " في أغنية "أنا زعلى" كنت عاوز أوصل لأرضية مشتركة بين اللي ممكن نقدمه والذوق اللي الناس عايزاة.. وموضوع الأغنية كان زي المهرجانات لو هنسميها أغاني إن الناس كلهم خاينين بس بكلماتنا المتنقاه ومراعاة للذوق العام ".

وأوضح أنه سيكمل إنتاج أغاني برفقة " الدويتو " فخراني وشاهين قائلاً : " هكمل إنتاج مع محمد فخراني ومحمد شاهين".

وكشف أنه سيجري مسابقة على بنفس الأغنية " أنا زعلى " وأفضل صوت في أدائها لها سينتج له أغنية قائلاً : " هنعمل مسابقة على السوشيال ميديا.. وأحسن حد هيغنيها هنتج له أغاني" لترد لميس الحديدي: اللي أنت هتكتشفه أنا هستضيفه.