عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان: راهنت على روح ورجولة لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد

هيثم شعبان
هيثم شعبان

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالمستوى الذي حققه فريقه أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم، بالدوري الممتاز.

وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»،:" تحدثت مع لاعبي وأكدت أنه على اللاعبين التأكيد على قدرتنا على العودة، لقد خسرنا نقطتين بالتعادل مع الاتحاد ولكن كسبنا رجولة اللاعبين".

وتابع:" نجحنا في العودة أمام الاتحاد رغم التأخر في النتيجة، وقد راهنت على روح ورجولة لاعبي سيراميكا كليوباترا، ونشكر المسئولين عن ملعب الإسكندرية لإستضافة المباراة في هذه الجواء الصعبة".

وواصل:" نحن نمتلك كوكبة مميزة من اللاعبين، وأتمنى متابعة منتخب مصر للاعبي سيراميكا كليوباترا امثال شادي حسين ومحمود نبيل".

هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ثلاث خطوات تساعدك على تقليل تناول السكر.. خبيرة تغذية توضح

تجديد الخطاب الديني.. مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي حقق التوازن المجتمعي

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

العامري فاروق يشكو من تجاهل مجلس الأهلي بعد رفع مقعده من الاجتماعات.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

الخطيب يرفض طلب موسيماني بقطع إعارة عبد المنعم من فيوتشر لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

طارق الأدور يكشف سبب استبعاد كيروش لـ طارق حامد وحسين الشحات

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الانتصار علي كورونا.. نبأ سار من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

مرفوضة.. أحمد موسى: دولة أجنبية ستصدر بيانات ضد أحكام القضاء المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

بعد نجاح حكاية التوحد في «إلا أنا».. 8 مشاهير هزموا المرض ووصلوا للعالمية

أجواء مرح.. أبطال "تماسيح النيل" يصورون أفيشات الفيلم | صور

أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

الحزن يجتاح طنطا.. تشييع جثمان الطفل "حسام" ضحية الأمطار| شاهد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ