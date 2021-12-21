هيثم شعبان: راهنت على روح ورجولة لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالمستوى الذي حققه فريقه أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم، بالدوري الممتاز.

وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»،:" تحدثت مع لاعبي وأكدت أنه على اللاعبين التأكيد على قدرتنا على العودة، لقد خسرنا نقطتين بالتعادل مع الاتحاد ولكن كسبنا رجولة اللاعبين".

وتابع:" نجحنا في العودة أمام الاتحاد رغم التأخر في النتيجة، وقد راهنت على روح ورجولة لاعبي سيراميكا كليوباترا، ونشكر المسئولين عن ملعب الإسكندرية لإستضافة المباراة في هذه الجواء الصعبة".

وواصل:" نحن نمتلك كوكبة مميزة من اللاعبين، وأتمنى متابعة منتخب مصر للاعبي سيراميكا كليوباترا امثال شادي حسين ومحمود نبيل".