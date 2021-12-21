محمد عودة: المحلة لم يستفد من تقنية الفار..وبدأنا الاستعداد لمباراة الزمالك

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن فرق الدوري الممتاز تشبه بعضها بعضا وجميع المباريات هذا الموسم صعبة.

وأضاف طارق هاشم ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»،:"غزل المحلة الفريق الوحيد الذي لم يلجأ الحكام لتقنية الفيديو في مبارياته، ولا أعلم سبب عدم استدعاء حكام الفيديو لحكام مباريات المحلة".

وأردف:" أغلقنا صفحة مباراة البنك الأهلي، ونستعد للزمالك من اليوم وسنشاهد مباراته أمام المقاولون العرب التي ستقام غدا".

وتابع:" المحلة لم يستفد من فترة التوقف الطويلة للدوري، ونواجه صعوبة في خوض مباريات ودية بالقاهرة والعودة للمحلة بسبب الأزمة المالية".

وأتم :" هناك ثلاثة لاعبين من المحلة يستحقون الانضمام لمنتخب مصر ".