الحسيني سمير: سلة الزمالك تفتقد والتر هودج.. وقررت خوض انتخابات الزمالك القادمة

قال الحسيني سمير، نجم الزمالك السابق في كرة السلة، إن الزمالك يعان يمن غياب التنظيم بتغيير اللجان وأجواء الانتخابات وهو ما أثر سلبا على نتائج الفرق الرياضية.

وأضاف الحسيني سمير ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»،: إن الزمالك يفتقد للقائد خلال الفترة الماضية الدور الذي كان يقوم به والتر هودج، والمحترف الأمريكي للزمالك ليس على مستوى الطموحات".

وأكد :" لابد من رحيل المدرب الأجنبي للزمالك والبحث عن بديل، ليس هناك وقتا للتجارب في الزمالك والفريق يقترب من الترتيب الأخير بالدور الأول".

وتابع:" أطالب أنس أسامة بالصبر على الزمالك في أزمة مستحقاته خاصة وان الفارس الأبيض هو من صنع نجومية اللاعب".

وأتم:" قررت خوض انتخابات الزمالك القادمة، من أجل مصلحة النادي".