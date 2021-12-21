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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: حمودي يستحق الطرد ولابد من إعادة المباراة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

علق جهاد جريشة الحكم  الدولى السابق عن واقعة طرد أحمد حمودي لاعب المصري أمام فريق فاركو خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال جهاد جريشة إن اللاعب أحمد حمودى لاعب فريق المصرى يستحق الطرد ولا يمكن تبديله بسبب حصوله على إنذار خلال تواجده بأرض الملعب .

وأوضح جهاد جريشة خلال تصريحات تلفزيونية هناك خطأ قانونى من قبل حكم اللقاء يستوجب إعادة المباراة ولابد من إعادة التسجيل الصوتي من قبل غرفة الفار لمعرفة سبب الرد .

وكان مجلس إدارة نادي فاركو قد احتج رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة في مباراة الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي، والتي اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمس الاثنين.

وطالب مجلس إدارة نادي فاركو بإعادة مباراة المصري البورسعيدي بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البناء.

وجاء قرار نادي فاركو عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء.

حمودي جهاد جريشة فاركو نادي فاركو

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