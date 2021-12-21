قادرون باختلاف..عمرو أديب يفاجئ الطفلة بسملة على الهواء ويحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بعيد ميلاد الطفلة بسملة محمد، إحدى بطلات قادرون باختلاف، وإحدى الناجيات من الحروق، على الهواء.

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سؤالا إلى الطفلة بسملة، قائلا: "تتمني إيه في عيد ميلادك"، لترد "بسملة": "نفسي بابا وماما يروحوا عمرة، وعايزة الكارت بتاعك"، وقال "أديب": "انا عمري ما كان عندي كارت، بس هديلك النمرة الخاصة بتاعتي".

وأعلن "أديب"، أن الخبير السياحي أشرف شيحة، قرر توفير رحلة عمرة لوالدي بسملة فور فتح رحلات العمرة.

لأول مرة.. هبة السويدي: مستشفى أهل مصر تضم حضانات لاستقبال الأطفال ضحايا الحروق.. فيديو

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق بها 200 سرير منها مخصصة للعناية المركزة.

وأضافت "السويدي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "المستشفى بها أول قسم حضانات لاستقبال أي طفل مصاب بالحروق عمره يوم واحد فقط"، لافته: "أول حالة طفل تعرضت لها كان طفل عمره 7 أيام".

وأشارت : "المستشفى قاربت على الانتهاء ويتبقى التشطيبات النهائية"، موضحه: "نحتاج حاليا إلى تجهيز 10 غرف عناية مركزة بالإضافة إلى غرف العمليات واتفقنا مع الطواقم الطبية والأطباء المتخصصين على العمل".

وأردفت: "لأول مرة سيكون هناك مستشفى في مصر متخصصة في الحروق.. وعلاج الحروق يحتاج إلى الكثير من التخصصات".

وأوضحت: "المستشفى ليست لعمليات التجميل بعد الحروق ولكن علاج الحروق إعادة بناء لأعضاء الجسم لأن حوادث الحروق قد تسبب تدمير لبعض أعضاء الجسم مثل الأذن أو الفم".