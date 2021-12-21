محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون.. ومحمد الحنفي للقاء الإسماعيلي وسموحة اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويدير محمود عاشور مباراة الزمالك أمام مضيفه المقاولون العرب، ويعاونه كل من عمر فتحي كمساعد أول، وشهاب راشد كمساعد ثانٍ، وأحمد حمدي حكما رابعا، ويتولى طارق مجدي التحكيم بالفيديو، ويعاونه سامي هلهل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع، بينما يوجد المقاولون في المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط.

ويقود محمد الحنفي مواجهة سموحة أمام ضيفه الاتحاد السكندري، ويعاونه كل من أحمد بكر كمساعد أول، ومحمود عامر كمساعد ثانٍ، وعمرو عايد حكما رابعا، ويتولى حسام عزب التحكيم بالفيديو، ويعاونه شريف خير الله.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يوجد الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ويدير عبد العزيز السيد لقاء بيراميدز مع ضيفه طلائع الجيش، ويعاونه كل من محمود فاروق كمساعد أول، ونور سعيد كمساعد ثانٍ، وأسامة إسماعيل حكما رابعا، ويتولى وائل فرحان التحكيم بالفيديو، ويعاونه خالد حسين.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، والمصري صاحب المرتبة الرابعة، فيما يوجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس عشر.