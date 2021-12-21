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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مصر شريك أساسي لنا.. وزير العمل الليبي يكشف أول المهن المطلوبة لإعمار بلاده

وزير العمل والتأهيل
وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا أن مصر شريك أساسي في استقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية ستكون موجودة في ليبيا من أجل الإعمار، كما نعمل على تسهيل انتقال العمالة المصرية في بلادنا.

وقال المهندس علي العابد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى- إن الدخول في ليبيا للعامل المصري سيكون من خلال منظومة ربط إلكتروني، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى العمال المصريين في مجالات الطب والبناء والتشييد.

وكشف وزير العمل والتأهيل الليبي عن أن أول دفعة مطلوبة ستكون الأطباء، وستكون ثاني دفعة أعمال الإنشاء والتشييد.

وأوضح أن يوم أمس، شهد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، متمنيًا الاستفادة من خبرات العمالة المصرية في بلاده.

وأضاف أنه سيتم إطلاق مشروعات تنموية كبرى في ليبيا، مبينًا أن الاستقرار في بلاده سيكون من خلال التنمية.

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