فاركو: حمودي حصل على طرد قبل التبديل.. وطلبنا إعادة المباراة رسميا

وجه مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو إنتقادات عديدة إلى لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح ، عقب هزيمة فريقه أمام المصري بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز .

وقال عبد العاطي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : "أحمد حمودي لاعب المصري حصل على البطاقة الحمراء قبل خروجه من ملعب المباراة ، وليس بعد خروجه ، وهو أمر غير مفهوم حتى الآن ، و تعجبت من الحكم محمود البنا لعدم ذهابه إلى غرفة حكم الفيديو لمراجعة الحالة ".

وأضاف : "مجلس إدارة النادي تقدم بطلب رسمي إلى رايطة الأندية المحترفة من أجل إعادة المباراة ".