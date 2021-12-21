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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحذر وكيل لاعبين حاول الحديث مع أكرم توفيق للانتقال إلى تركيا

أكرم توفيق
أكرم توفيق

أكد الاعلامي محمد شبانة رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاولة أحد وكلاء اللاعبين، الجلوس مع أكرم توفيق لاعب الفريق علي هامش معسكر الدوحة .


وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: ": "فؤجئ المدير الفني أن إحدي شركات التسويق أعلنت أنها أرسلت خطاب رسمي إلي إدارة الأهلي من أجل مناقشة  العروض التي طلبت ضم  اللاعب".


وأكمل: "ورفض موسيماني وجود شخص في المعسكر للحفاظ علي اكرم توفيق وعدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة السوبر الهامة مشدداً على ضرورة إبعاد اللاعبين عن كل الوكلاء والتركيز في المواجهة المقررة غدا الأربعاء".


وقدم أكرم أداء جيد في بطولة كأس العرب واستمر في تقديم الأرقام المميزة مع النادي الأهلي والأداء العالي على الصعيد البدني والفني والظهور بمستوى لائق جذب إليه أنظار المتابعين.

اكرم توفيق موسيمانى الأهلى

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