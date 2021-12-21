عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 17 10
وادي النطرون 17 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 10
بلطيم 17 11
مطروح 17 10
السلوم 16 11
سيوة 16 05
بورسعيد 18 10
دمياط 18 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 12
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 18 13
نخل 17 07
نويبع 19 17
طابا 18 12
كاترين 12 05
الطور 19 14
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 21 13
مرسى علم 22 15
الفيوم 17 08
بني سويف 17 08
المنيا 18 07
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 18 10
الأقصر 19 10
أسوان 19 11
ادفو 19 11
أبوسمبل 21 11
الوادي الجديد 19 09
شلاتين 23 12
أبو رماد 22 14
حلايب 23 13
رأس حدربة 27 14


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 28 19
المدينة 22 10
الرياض 25 11
المنامة 25 19
أبوظبي 28 19
الدوحة 29 20
الكويت 21 09
دمشق 12 06
بيروت 18 14
عمان 09 06
القدس 10 07
غزة 16 11
بغداد 17 07
مسقط 26 22
صنعاء 25 08
الخرطوم 28 16
طرابلس 16 08
تونس 16 07
الجزائر 17 08
الرباط 24 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 06-
إسطنبول 07 01-
إسلام آباد 17 07
نيودلهي 22 08
جاكرتا 29 24
بكين 09 04-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 05
أثينا 10 04
روما 14 05
باريس 05 04-
مدريد 15 07
برلين 02 01-
لندن 06 01
مونتريال 04- 05-
موسكو 15- 22-
نيويورك 07 02
واشنطن 09 02
نواكشوط 29 18
أديس أبابا 24 09

ترشيحاتنا

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

أقسمت ألا أذهب وأحضر زوجتي الغاضبة في بيت أهلها وذهبت.. فما الحكم؟

المبادئ الحاكمة للاستثمارات المصرية .. القانون يوضح

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. الجمهور يدعم طارق حامد بهاشتاج لا يقارن

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ