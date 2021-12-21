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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: متحور أوميكرون سينتشر بشكل كبير ويمكن أن يصاب به الملقحون

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن موقف تفشي متحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية.

 

وكتب بايدن على تويتر: "نحن نعلم أن اللقاحات تعمل. إذا تم تعزيزك باستخدام فايزر أو موديرنا، فلديك درجة عالية من الحماية ضد المرض الشديد مع أوميكرون. إذا كنت شخصًا بالغًا تختار عدم تلقيحها، فستواجه شتاءً شديد الصعوبة على عائلتك ومجتمعك".

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وقال: "ستزداد حالات أوميكرون في الأيام القادمة - حتى بين الأفراد الملقحين بالكامل. إذا تم تطعيمك وتعزيزك، فقد تستمر في إمكانية الاصابة ولكن الأطباء يقولون إنه من المحتمل ألا تظهر عليك أعراض أو أعراض خفيفة".

 

وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات والبقاء يقظين. استمع إلى نصيحة الأطباء: حتى إذا تم تطعيمك بالكامل، يجب عليك ارتداء قناع عندما تكون في الداخل في مكان عام. سيساعد ذلك في حمايتك وحماية الآخرين - خاصةً الأطفال دون سن الخامسة الذين لا يمكنهم التطعيم حتى الآن".

 

وتابع: "بالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية لدينا، أشعر بالرهبة من تضحياتكم. شكرا لك على العمل الذي تقوم به في هذه الموجة بعد عامين مؤلمين وصعبين. نحن مدينون لك بدين هائل. أطلب قوتك مرة أخرى ، ولن أنساها أبدًا".

 

واختتم قائلا: "نحن نعمل على مدار الساعة لزيادة سعة الاختبار، وتوافر اللقاحات، ودعم مستشفياتنا. سأقول المزيد عن هذا غدًا. في غضون ذلك: احصل على التطعيم، وتعزز، وارتداء قناع. وحافظوا على الايمان".

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