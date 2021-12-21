رامي صبري يروج لـ حفلته في الكريسماس عبر إنستجرام

روَّج الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لحفل غنائي جديد له، من المقرر أن يُحييه بالتجمع الخامس خلال الكريسماس.

وعلق رامي صبري: “موعدنا يوم السبت المقبل 25 ديسمبر حفل الكريسماس في تيوليب جاردنز التجمع الخامس.. تفتح الأبواب الساعة ال 7 مساء”.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: نجم العرب وحبيب الملايين - من أجمل المطربين.

وأعلن الفنان رامي صبري ، عن شروط دخول حفلته الغنائية فى الكريسماس للاحتفال بالعام الجديد يوم 25 من ديسمبر الجاري فى أحد الفنادق بالتجمع الخامس .

وجاءت شروط دخول الحفل فى الكريسمس كالتالى :

1- الدخول بالملابس الرسمية ( كلاسيك أو نصف رسمية )

2- دخول الحفل فوق سن 18 سنة

3- ممنوع الخمور و المشروبات الكحولية تمانا

4- الدخول فى المواعيد الرسمية للحفل