المدير التنفيذي للجنة الأولمبية: لهذا السبب قررنا إقامة انتخاباتنا في هذا الموعد

مركز التسوية يحسم مصيرها بعد قرار وزارة الرياضة

أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية أن مجلس إدارة اللجنة قرر إقامة انتخابات اللجنة الأولمبية في الموعد المحدد له بعد فتح باب الترشح يوم الإثنين لتقام الانتخابات خلال 4 أو 6 أشهر مع تبقى انتخابات 4 اتحادات رياضية فقط هي اتحاد الكرة واتحاد كرة اليد واتحاد تنس الطاولة والخماسي الحديث"

وقال الششتاوي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : "لا توجد أزمة مع وزارة الشباب والرياضة فيما يخص انتخابات اللجنة الأولمبية لكنه مجرد اختلاف في وجهات النظر".

وأضاف: "حسب القانون قررنا فتح باب الترشح الآن لتقام الانتخابات خلال 4 أو 6 أشهر، وهناك اتحادات مثل كرة القدم ستقام انتخاباتها في يناير والخماسي الحديث ستكون بالتزكية لذلك لا مانع من إقامة انتخابات اللجنة الأولمبية في ذلك الموعد".

وتابع: "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر مع وزراة الشباب والرياضة فالقانون هو من يحسم مصير الانتخابات، ومن حق الوزارة الطعن في مركز التسوية والتحكيم وقراراته ملزمة في ذلك".

وأوضح: "اليوم كان أول يوم لفتح باب الترشح في الانتخابات باللجنة الأولمبية، ولم يتقدم أحد ولا يوجد أي مانع من عدم إقامة الانتخابات في موعدها".

وأتم: "كل الاتحادات الرياضية ستكون مدتها سنتين ونصف حتى الدورة الأولمبية باريس 2024".