لبنان من بينها.. الولايات المتحدة تدرج 8 دول جديدة على قائمة حظر السفر

أعلنت المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عن إدراج 8 دول أخرى على قائمة الدول التى يتعين على الأمريكيين تجنب السفر إليها نظرا لزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، فيها.

وأوضحت المراكز الأمريكية فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ونشر اليوم أن هذه الدول تتضمن إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان وجزيرة بونير- إحدى الجزر الكاريبية الهولندية الواقعة جنوب بحر الكاريبي- بالإضافة إلى منطقة جبل طارق وموناكو وسان مارينو.

واستدركت قائلة “ انه إذا كان يتعين على الأمريكيين السفر إلى إسبانيا ، فإنه يجب عليهم تلقى تطعيما كاملا قبل السفر إليها نظراً لاحتمال تعرض المسافرين إليها لخطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التى أخذت فى الانتشار هناك”.

وحثت المراكز الأمريكية المسافرين على إتباع التوصيات أو المتطلبات التى تشترطها هذه الدول ، ومن بينها ارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد.

ومما يذكر أن المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عادة ما تحذر من السفر إلى الدول التى تكون مخاطر الإصابة فيها بفيروس كورونا المستجد مخاطر عالية جدا.