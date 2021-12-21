نشرة الرياضة.. الخطيب يرفض طلب موسيماني.. زيزو يصدم الزمالك.. ليفربول يتخذ قرارا مع محمد صلاح بشأن معسكر منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

الخطيب يرفض طلب موسيماني بقطع إعارة عبد المنعم من فيوتشر لهذا السبب

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء بقطع إعارة محمد عبد المنعم مدافع فيوتشر من الإعارة .



العامري فاروق يشكو من تجاهل مجلس الأهلي بعد رفع مقعده من الاجتماعات.. تفاصيل

اشتكى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من تجاهل مجلس الإدارة فى الاجتماعات الأخيرة عقب رفع اسمه من القائمة مؤقتا.



محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون.. ومحمد الحنفي للقاء الإسماعيلي وسموحة اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.



وزارة الرياضة الكاميرونية: وجود إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها

أكد إيزيكال مينسيب، عضو اللجنة المنظمة لبطولة امم إفريقيا، والمتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، إن وجود صامويل إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها.



الأهلي يقرر قيد كل لاعبيه الجدد قبل مواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن قيد 6 لاعبين في القائمة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الرجاء الرياضي المغربي.

زيزو يصدم إدارة الزمالك ويرفض تعديل عقده إلا بشرط

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك، طلب إدارة القلعة البيضاء، تعديل عقده مع الفريق، وإلغاء بند الشرط الجزائي، حسبما طلب منه مسئوليها خلال الأيام الماضية.

أحمد مجاهد يرضخ لضغوط ليفربول ويوافق على مشاركة صلاح أمام ليستر سيتي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني على طلب ليفربول بتأخر وصول محمد صلاح عن المعسكر لمدة 48 ساعة، ليصل اللاعب يوم 29 ديسمبر الجاري بدلا من 27 وهو موعد بداية معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا".