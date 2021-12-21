حدث ليلا.. أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في أمريكا.. ياسمين عبد العزيز تغيب عن دراما رمضان.. جالطة سراي يقرر شراء مصطفى محمد.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

25 صورة ترصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر منذ قليل، ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السائحين.



مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، 17 جمادى الأولى 1443 هجرية.



بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. الجمهور يدعم طارق حامد بهاشتاج لا يقارن

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “طارق حامد لا يقارن”، لدعم نجم الزمالك بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم.



بايدن: متحور أوميكرون سينتشر بشكل كبير ويمكن أن يصاب به الملقحون

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن موقف تفشي متحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية.



أبو جبل يبلغ إدارة الزمالك بشروطه لتجديد عقده

قال الإعلامي محمد شبانة، إن تواجد أبو جبل، حارس الزمالك، في قائمة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، في بطولة أمم أفريقيا؛ تسبب في مشكلة لفريق الزمالك.



جالطة سراي يغلق الباب على الزمالك ويقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

أكد الاعلامي محمد شبانة أن نادي جالطة سراي التركي قرر وبشكل نهائي تفعيل بند شراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق.



شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



نيويورك تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23.391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي أعلى نسبة منذ بدء الوباء.



صدى البلد يكشف أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان المقبل

علم “صدى البلد” أسباب خروج النجمة ياسمين عبد العزيز من السباق الرمضاني المقبل على الرغم من نجاحاتها الكبيرة.



الكشف عن تفاصيل أول حالة وفاة بالولايات المتحدة بسبب أوميكرون

أعلن قاضي مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب متحور "أوميكرون".

السلطات الأمريكية تعلن تفشي متحور أوميكرون بالولايات المتحدة

أعلنت وكالة الأدوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن متحور أوميكرون هو الأكثر انتشارا بين مصابي كورونا مؤخرا في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة الاصابات بالفيروس في العالم.



عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كان فأل خير في حياته الزوجية والفنية

يصادف اليوم، الثلاثاء، عيد ميلاد النجم هاني شاكر، الذي يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية حاليا.