عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحه..محمود عزت: أبو صدام فيلم جماهيرى ولا يعتمد على اللوكشن الواحد

ابو صدام
ابو صدام

كشف المؤلف محمود عزت عن تفاصيل فيلمه الجديد “ أبو صدام ” ، والمقرر طرحة فى دور العرض السينمائية يوم الاربعاء المقبل . 

 

حيث أكد محمود عزت فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان فيلم أبو صدام ليس من الأعمال التى تعتمد على موقع تصوير واحد ، لذا فقد كان مخطط من البداية ان يكون هناك مشاهد لبطلى الفيلم خارج سيارة التريلا ، إذ ان سائقى التريلا يتوقفون خلال السفر كثيراً نظراً لان المسافات تكون كبيرة . 

 

وتابع المؤلف محمود عزت : قمنا بعقد جلسات أثناء الكتابة والتصوير مع سائقى تريلا حتى نتعرف على تفاصيل شخصيتهم وحياتهم بشكل أكبر ، وشخصياً صادفت فى حياتى المهنية معهم بشكل كبير . 

محمود عزت يكشف عن صعوبات تمصير مسلسل "ستات بيت المعادي".. فيديو

مؤلف «ستات بيت المعادي»: كتابة العمل سبقت حوادث قتل الأزواج.. فيديو

ويضيف محمود عزت : فيلم أبو صدام تستغرف 3 سنوات بداية من كتابته وحتى الإنتهاء من تصويره ، وهو فيلم كان مقرر له من البداية انمم يطرح فى دور العرض السينمائية ، فلم نكن نستهدف مشاركته فى مهرجانات سينمائية ، ولكنا سعدنا بانه تم اختياره فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة الدولى فى دورته الـ 43 . 

 

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، وعلي الطيب، وعلي قاسم، وهديل حسن، وزينة منصور.

 

يدور "أبو صدام" حول سائق عربة نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، وبجانبه التابع الخاص به، خلال طريق العلمين، يمران ببعض المشاكل التي تؤثر على بطل الفيلم وتقلب له اليوم تماماً.

 

ابو صدام 

 

محمود عزت أبو صدام فيلم أبو صدام المؤلف محمود عزت محمد ممدوح

ترشيحاتنا

لتكبيل النزلاء وتعذيبهم.. عقوبات رادعة تواجه أصحاب فيلا علاج الإدمان بالجيزة

ضبط طن و220 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري

حوار خاص|الثالثة عالميا في حفظ القرآن الكريم: أتمنى أن أصبح معيدة بقسم رياض الأطفال في جامعة الأزهر

وزير الري: مشاركة مصرية فعالة في "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"

شاهد ..أفضل تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والتخلص من آلام الرقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الرئيس السيسي يهدي أسرة "السيدة عائشة" مبلغا ماليا وسيارة أجرة |شاهد

21 ديسمبر .. رسميا بدء فصل الشتاء اليوم

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

هل يحرم الأكل على جنابة أو تناول الطعام في الحمام؟.. «الإفتاء» ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوه بجملة غريبة.. طفل رضيع ينطق لأول مرة ووالداه في صدمة|فيديو

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا استدعت روسيا سفير ألمانيا وطردت اثنين من دبلوماسييها؟

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ