قبل طرحه..محمود عزت: أبو صدام فيلم جماهيرى ولا يعتمد على اللوكشن الواحد

كشف المؤلف محمود عزت عن تفاصيل فيلمه الجديد “ أبو صدام ” ، والمقرر طرحة فى دور العرض السينمائية يوم الاربعاء المقبل .

حيث أكد محمود عزت فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان فيلم أبو صدام ليس من الأعمال التى تعتمد على موقع تصوير واحد ، لذا فقد كان مخطط من البداية ان يكون هناك مشاهد لبطلى الفيلم خارج سيارة التريلا ، إذ ان سائقى التريلا يتوقفون خلال السفر كثيراً نظراً لان المسافات تكون كبيرة .

وتابع المؤلف محمود عزت : قمنا بعقد جلسات أثناء الكتابة والتصوير مع سائقى تريلا حتى نتعرف على تفاصيل شخصيتهم وحياتهم بشكل أكبر ، وشخصياً صادفت فى حياتى المهنية معهم بشكل كبير .

ويضيف محمود عزت : فيلم أبو صدام تستغرف 3 سنوات بداية من كتابته وحتى الإنتهاء من تصويره ، وهو فيلم كان مقرر له من البداية انمم يطرح فى دور العرض السينمائية ، فلم نكن نستهدف مشاركته فى مهرجانات سينمائية ، ولكنا سعدنا بانه تم اختياره فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة الدولى فى دورته الـ 43 .

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، وعلي الطيب، وعلي قاسم، وهديل حسن، وزينة منصور.

يدور "أبو صدام" حول سائق عربة نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، وبجانبه التابع الخاص به، خلال طريق العلمين، يمران ببعض المشاكل التي تؤثر على بطل الفيلم وتقلب له اليوم تماماً.