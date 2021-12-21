الأردن.. انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 58476 حالة

أفادت التقارير الطبية الأردنية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشطة في المملكة، إلى 58476 حالة.

وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخلت أمس إلى المستشفيات 146 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 140 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1,253 حالة.

كما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 969,499 حالة.

وتم إجراء 50,362 فحصاً أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13,117,168 فحصاً.