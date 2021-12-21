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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصف مليون تقدموا.. تفاصيل جديدة حول منتدى شباب العالم ..فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن هناك أعدادا كبيرة تقدمت لحضور المنتدى القادم، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، مؤكدة أن هناك نصف مليون تقدموا للحضور خلال هذا العام.

 

وأضافت سارة بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تقدمت، إلا أن ظروف الجائحة ستعمل على تقليل العدد عن النسخ الماضية، مشيرا إلى ان المنتدى السابق حضره 7 آلاف شاب.

 

وتابعت سارة بدر، أنه سيكون هناك شباب من القرى التي بها مبادرة “حياة كريمة”، وأيضا سيوجد منصة لرواد الأعمال الشباب، وأيضا سيكون هناك مساحة تفاعلية لمشاركة الشباب.

 

 سيكون هناك منصة

وأشارت  المتحدثة باسم منتدى شباب العالم إلى أنه سيكون هناك منصة، لكي تعبر عن خطط النجاح للشباب، مؤكدة أن المحور الأساسي للمنتدي “العالم ما بعد جائحة كورونا”، والتي ستتضمن دور الشباب حول العالم وأهم الفرص الأساسية لهم، والتغيرات المناخية والبيئية، وحقوق الإنسان.

 

وأكدت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم ، أن العدد الكبير الذي تقدم لمنتدى شباب العالم، دليل على النجاح الكبير الذي يحققه المنتدى، إضافة إلى الشباب المشارك من جميع دول العالم إضافة إلى القضايا التي يتم مناقشتها.

 

 

جائحة كورونا حياة كريمة كورونا العالم المتحدث باسم منتدى شباب العالم

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