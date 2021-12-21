انفوجراف | أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٠ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ ديسمبر الجاري الجاري.



وأشار الانفوجراف الى مواصلة مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة المرور على الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة والتابع للحملة القومية للنهوض بمحصول بنجر السكر، وتم فحصها، وتم التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والمرور الدوري على حقول القمح خاصة المجاورة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية حول محصول بنجر السكر في القناطر الخيرية، كما تم المرور بالمنطقة الاستثمارية ببنها التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح الملخص أن مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أعلنت إزالة (8) حالات تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات تنفيذ يوم حقلي بمركز قويسنا استعدادا لزراعة العروة الصيفية لمحصول البطاطس، كما تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الالبان، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية علاجية مجانية، تم خلالها فحص وعلاج 755 رأس ماشية، ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل، كما تم تحصين أكثر من 207 آلاف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية للتحصين، كما تم ضبط 180 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي وسحب عينات لـ 59 كجم لمصنعات لحوم واسماك وكبدة للتأكد من صالحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 23 محضر بالمخالفات، كذلك كما تم تنظيم 58 ندوة ارشادية حول تطوير مراكز تجميع وتحسين سلالات الماشية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، ضبط طن و220 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 3 محاضر بالمخالفات، كما بلغ اجمالي ما تم تحصينه من ماشية 42 ألف و678 راس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية للتحصين وحتى الان، كما تم تنفيذ 21 ندوة ارشادية، وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، الانتهاء من زراعة اخر الحقول الارشادية لمحصول الشعير بجمعية الامل، حيث تم توفير 50 كيلو جرام تقاوي للفدان لكل حقل ارشادي منزرع بالأصناف الواردة من مركز البحوث الزراعية معهد بحوث المحاصيل الزراعية قسم بحوث الشعير لدعم المزارعين بالتقاوي المجانية لزراعتها بالحقول الارشادية.

وأشار الانفوجراف إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، قد أعلنت، تنفيذ البرنامج التدريبي لصقل مهارات العاملين بالجمعيات الزراعية، كما واصل مسئولو المديرية، المرور على زراعات القمح والحقول الارشادية والزراعات على مصاطب، كما تم أيضا عقد اجتماع مع العاملين بإدارة المتابعة الميدانية وفريق العمل بمشروع كارت الفلاح، حيث تم التشديد على ضرورة تنظيم لجان للمرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة سير العمل بالجمعيات من خلال دورات العمل المميكنة وصرف الأسمدة والعمل على إزالة كافة المعوقات للتيسير على المزارعين، كما افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم المعرض السنوي لمنتجات مدرسة الزراعة الثانوية العسكرية، الذى يضم منتجات التعليم الفني الزراعي من منتجات غذائية وغيرها، كما تم تكثيف لجان المتابعة على الزراعات الشتوية وصرف الأسمدة، كما قامت لجنه من الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة وإدارة المكافحة بالمديرية بالمرور على زراعات القمح والبنجر وتم فحص الزراعات الشتوية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية بمركزي ابشواي وسنورس لمتابعة صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي وتفعيل كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية صرف الأسمدة وكذلك متابعة توافر الأسمدة بمخازن الجمعيات.



كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، بدء بشاير انتاج الصوب الزراعية، المنزرعة بالكرنب، والصوب المنزرعة بالخضروات المختلفة ومنها الخيار والبامية وغيره والتي تروى بالري الحديث، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قوافلها الزراعية التنموية بالمرور على زراعات البساتين بنواحي المحافظة، وتوزيع السيران مجانا على المزارعين، كما تم المرور علي مجمع الصوب الزراعية، كما تم أيضا تفقد الغابة الشجرية بمساحة 3 فدان والمنشأة على مياه الصرف الصحي بمنطقة المروة، بوادي سيلاف، كما أعلنت المديرية، بدء بيع الدواجن الحية تسمين بمدينة نويبع، والتي تشتمل على عدد 5000 دجاجة تقريبا من أجل توفير الدجاج إلى أهالي المدينة بأسعار مناسبة وجودة عالية، كما تم المرور على المزارع بوديان مدينة نويبع، ومدينة الطور، كما تم عقد الندوة الارشادية الخامسة لمحصول القمح بالحقل الارشادي على الطبيعة لخدمة المزارعين ونشر الممارسات الزراعية الجيدة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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