أمين الفتوى يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد| فيديو

هنأ الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، المصريين بالعام الميلادي الجديد ، قائلا :"أقدم التهنئة في هذه المناسبة السعيدة والأعياد المجيدة " .

وقال الدكتور خالد عمران ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، إن العصر الحالي هو عصر السوشيال ميديا والتي تتميز بالسيولة ، مما يدفع بالمسؤولية على دار الإفتاء المصرية ، والمؤسسات الدينية المصرية ، منوها أنها حرصت على التواجد في هذا العالم كجزء من عملية التجديد المستمر بالمؤسسات والحفاظ على التراث .

وتابع الدكتور خالد عمران أن دار الإفتاء المصرية حرصت على امتلاك صفحة رسمية على تطبيق " فيبسوك " ، والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال المنصات الإلكترونية ، وكانت آخرهم منصة " التيك توك " .

وأشار " عمران " إلى أن دار الخبرة الدينية المصري يسعى بتلك المجهودات الحثيثة للوصول للمواطن المصري .

وأوضح أن المسؤولية الأخرى تقع على وعي وادراك المسلم ، كما بالمثل تقع المسؤولية على المؤسسات الدينية في دحض الشائعات.