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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استجابة لطلب النائب مصطفى سالم..

تعليم النواب تناقش أول طلب إحاطة لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة

مصطفي سالم وكيل لجنة
مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب (علمى علوم – علمى رياضة) فى الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبق على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.

 

يأتي انعقاد اجتماع اللجنة استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم و علمي رياضة، المعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023.

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وانتقد سالم القرار في طلب الإحاطة متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى و حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.

 

واستفسر النائب في طلب الإحاطة أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.


وأكد أن هذا النظام سيحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خصوصا أنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء اخرى في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب إلغاء التشعيب طلاب الثانوية العامة

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