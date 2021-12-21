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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حذر من الأزمات.. أيمن محسب يطالب بخطة مستحدثة للتعامل مع موسم الشتاء

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ووجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استعداد المحليات لموسم الشتاء وخاصة المحافظات الساحلية، وبعض المناطق مثل التجمع بالقاهرة.


وأوضح محسب، أن التغيرات المناخية تستوجب وضع خطط استباقية للتعامل مع هذه التغيرات التى يشهدها العالم أجمع، خاصة وأن المحافظات الساحلية تشهد هطولا للامطار بكثافة نظرا لوقوع مصر فى منطقة جغرافية هشة مناخيا، فى الوقت الذى تعانى فيه بعض المناطق من ضعف فى البنية التحتية مما يجعلها غير مؤهلة لاستيعاب هذه التغيرات المناخية أو مواجهة انعكاساتها السلبية على البيئة.

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وتسأل عضو مجلس النواب، عن خطة المحليات للتعامل مع موسم الشتاء،  سواء من خلال تسليك بالوعات الشنايش وصرف الأمطار بمختلف المحافظات، خاصة وأن هناك العديد من التقارير التى أشارت إلى أن هذا العام قد يشهد سقوط الأمطار بكثافة مما يعنى ضرورة اتخاذ خطوات مسبقة من قبل المحليات لتفادي وقوع أزمات أو كوارث.


وطالب محسب، وزارة التنمية المحلية بالكشف عن خطة الاستعداد لموسم الشتاء، وضرورة التنسيق بين هيئة الأرصاد والجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حال سقوط الأمطار وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لسرعة رفع المياه  وسهولة حركة المواطنين.

أيمن محسب حنفى جبالى مجلس النواب طلب احاطة التنمية المحلية موسم الشتاء

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