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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لمباراة الرجاء.. تعرّف على تفاصيل برنامج الأهلي في الدوحة اليوم

صدى البلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده القوي في العاصمة القطرية الدوحة؛ لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

مسحة طبية
ومن المقرر أن تجري بعثة الأهلي مسحة طبية صباح اليوم استعدادا لمباراة الرجاء وهي الثالثة، بعدما خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة بالدوحة وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.


ويعقد بيتسو موسيماني المدير للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة. 


ويركز موسيماني خلال المحاضرة على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

 

الاجتماع الفني
ويعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.


ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي، ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.


ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة النواحي التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومن بينها الزي الخاص بالفريقين ومواعيد وصولهما للملعب وتوقيت إجراء عمليات الإحماء.

 

المؤتمر الصحفي

يشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم في ملعب أحمد بن علي بالريان؛ للحديث عن مباراة السوبر الافريقي أمام الرجاء المغربي.

 

المران الختامي

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي.


ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه، وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.


المعروف أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاصمة القطرية الدوحة كأس السوبر الأفريقي ملعب أحمد بن علي بالريان

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