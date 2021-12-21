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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

صدى البلد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.

 

ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.

 

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة النواحي التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الذي سوف يرتديه كل فريق ومواعيد الوصول للملعب وتوقيت إجراء عمليات الإحماء.

 

وأجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قطر  مسحة طبية صباح اليوم "الثلاثاء"؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

كانت البعثة قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة بالدوحة وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

 

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

 

الأهلى والرجاء المغربي كأس السوبر الأفريقي العاصمة القطرية الدوحة سيد عبدالحفيظ سمير عدلي

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