الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمباراة الرجاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء المغربي المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.



ويخوض الأهلي مرانه في السابعة مساءً على ملعب أحمد بن علي بالريان، والذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي.



ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه لخوض المران الختامي؛ استعدادا لمواجهة الرجاء.



ويحضر موسيماني ومحمد الشناوي كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.