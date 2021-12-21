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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تواصل مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. صور

خلال الفاعليات
خلال الفاعليات

قامت مديرية أمن سوهاج بتنظيم إحتفالية ضمت عدداً من الأشخاص ذوى الإعاقة وكذا إستضافة طلبة إحدى مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية بنطاق المحافظة وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة  وتوزيع الهدايا العينية والعصا البيضاء عليهم.

ومن جانبهم ، توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

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وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

وحرصاً من وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم كافة سُبل الدعم لهم .

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الداخلية تواصل مشاركتها الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مديرية امن سوهاج وزارة الداخلية العصا البيضاء

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