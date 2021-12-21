ضبط صاحب مكتب تصدير يستولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وايهامهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون .

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب تصدير – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (4) ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.