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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا في الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

عادت إصابات اللاعبين بفيروس كورونا في ملاعب كرة القدم السعودية إلى الواجهة مجددًا بعدما سُجلت أمس الإثنين، ثلاث حالات جديدة بعد عشرة أيام من إصابة محمد البريك، لاعب فريق الهلال، بكوفيد 19، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية. 

وأعلن ناديا النصر والفتح عن وجود إصابات بين صفوفهما وغيابهم عن مباراتي فريقيهم في بطولة كأس الملك.

وأعلن النصر عن إصابة ثنائي خط الدفاع علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، حيث قال في بيان رسمي: “في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة للفريق الكروي الأول، أثبتت الفحوصات إصابة الثنائي وسلامة بقية أفراد الفريق وطواقمه الفنية والإدارية”.

فيما أعلن الفتح قبل انطلاق مواجهته أمام الاتحاد عن إصابة لاعبه المغربي مروان سعدان بفايروس كورونا وغيابه عن مواجهة الفريق في دور ثمن النهائي مساء أمس الإثنين.

وقلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خسارته بهدفين إلى انتصار 3ـ2 أمام الفتح مضيفه، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة عبد الله بن جلوي في الأحساء لحساب دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما الهلال قبل عدة أيام أعلن تأجيل تدريباته لمدة 24 اعة لوجود حالة اشتباه، حيث أثبتت الفحوصات محمد البريك بكورونا قبل تماثله للشفاء وانضمامه للتدريبات لاحقاً.

الدوري السعودي للمحترفين فيروس كورونا الدوري السعودي الاتحاد الهلال

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