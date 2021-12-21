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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط موظفة سابقة بمحافظة القاهرة استولت على أموال راغبي الحصول على شقق

أرشيفية
أرشيفية

أوهمت موظفة سابقة بمحافظة القاهرة راغبي الحصول على شقق تابعة للمحافظة بعلاقتها القوية بالمسئولين ، واستولت على مليون ونصف المليون جنيه دون ردها ، وتمكن رجال الأمن من القبض عليها لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص تضررهم من إحدى السيدات لقيامها بالزعم بأنها تملك نفوذ وعلاقات بمسئولى إحدى الجهات الحكومية تمكنها من توفير وحدات سكنية لهم بالقاهرة الجديدة ، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، إلا أنها لم تف بوعدها ورفضت رد المبالغ التي تحصلت عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة "بالمعاش حالياً" ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت مليون و500 ألف جنيه تم استهدافها وتبين مغادرة المذكورة للبلاد.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبطها حال عودتها للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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